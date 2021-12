Alec Baldwin (63) kämpft sich durch schwere Wochen. Im Oktober war es am Set des Films "Rust" zu einer Tragödie gekommen: Der Schauspieler erschoss versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins. Wie genau es zu dem Unglück kam, ist bisher noch unklar. Seit dem tödlichen Unfall hat sich Alecs Leben total verändert: Der Hollywoodstar ist am Boden zerstört – das zeigen auch neue Bilder.

Die Müdigkeit steht ihm ins Gesicht geschrieben! Aktuelle Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Alec am Mittwoch in New York City. Gedankenverloren schlenderte der 63-Jährige durch die Stadt – und die Strapazen der vergangenen Wochen waren ihm deutlich anzusehen: Tiefe Augenringe zieren das Gesicht des siebenfachen Vaters, sein Blick wirkt traurig und getrübt.

Vergangene Woche hatte Alec sein erstes Interview nach dem tödlichen Schuss gegeben. Ganz emotional beteuerte er, den Abzug der Waffe nicht gedrückt zu haben: "Ich würde niemals die Pistole auf jemanden richten und dann abdrücken, niemals!"

MEGA Alec Baldwin, Schauspieler

ActionPress Hilaria und Alec Baldwin in New York

Getty Images Alec Baldwin beim Tribeca-Filmfestival in New York City, Juni 2021

