Nick Cannon (41) und Alyssa Scott sind am Boden zerstört. Vor wenigen Tagen machte der Comedian die schreckliche Nachricht publik, dass sein Sohn Zen an den Folgen einer Hirntumor-Erkrankung gestorben ist. Der Kleine wurde nur fünf Monate alt. Seit Bekanntwerden des Schicksalsschlags bekommt das Paar viel Zuspruch von seinen Fans und Promi-Kollegen im Netz. Wenige Tage nach Zens Tod nimmt nun auch Alyssa Abschied von ihrem Kind.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 27-Jährige eine Video-Montage mit vielen Erinnerungen an ihren Spross. Darunter richtete sie herzergreifende Worte an ihn: "Oh, mein süßer Zen. Der Schmerz, den ich in meinem Arm spürte, als ich dich hielt, lässt langsam nach. Es ist eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass du nicht mehr hier bist." Der Verlust sei einfach schrecklich für Alyssa – und manchmal könne sie gar nicht begreifen, was passiert sei. "Es war eine Ehre und ein Privileg, deine Mama zu sein. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit lieben", notierte das Model abschließend.

Nick hatte während seiner Sendung The Nick Cannon Show vor wenigen Tagen bereits klar gemacht, dass er total stolz auf seine Liebste sei. "Alyssa ist die stärkste Frau. Wir hatten nie Streit, sie ist die beste Mutter", erzählte der siebenfache Vater unter Tränen. Der 41-Jährige sei total dankbar, dass er die Situation nicht alleine durchstehen müsse und von seiner Partnerin unterstützt werde.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und Baby Zen

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im Juni 2018

