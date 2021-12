Nick Cannon (41) ist unglaublich stolz auf seine starke Partnerin Alyssa Scott! Der siebenfache Vater eröffnete seinen Fans heute einen besonders tragischen Schicksalsschlag, der den Entertainer und seine Freundin am vergangenen Wochenende ereilt hatte: Nick und Alyssa haben ihren gemeinsamen Sohn Zen Scott verloren. Der gerade einmal fünf Monate alte Säugling erlag den Folgen einer Hirntumor-Erkrankung. Seine Liebste hätte in den schweren Stunden besonders viel Stärke bewiesen, wie Nick mit Tränen in den Augen berichtete.

Erst kurz vor Thanksgiving hätten die Ärzte den Krebs bei ihrem Kind entdeckt, wie Nick in seiner Sendung "The Nick Cannon Show" berichtete. Der kleine Mann habe sogar noch operiert werden müssen. Die schlimmen Tage und Wochen standen der Ex von Mariah Carey (51) und seine Liebste gemeinsam durch: "Ich bin so dankbar, dass meine ganze Familie da war. Dass alle zusammengekommen sind. Alyssa ist die stärkste Frau. Wir hatten nie Streit, sie ist die beste Mutter. Ich muss mich bei meiner Familie und bei Alyssa bedanken."

Vergangenes Wochenende hatte das Paar sich schließlich vollkommen zurückgezogen, um die letzten gemeinsamen Stunden mit Zen so gut es geht zu genießen. Sie hätten sich am Sonntag zusammen den Sonnenauf- und Untergang angesehen. Die Sendung habe er Anfang der Woche aber dennoch durchziehen wollten – zu Ehren des kleinen, verstorbenen Zen – und um zu zeigen, dass er ein Kämpfer ist!

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrem Baby

Getty Images Nick Cannon, Comedian

