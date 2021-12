War Mario die falsche Wahl für Lisa? Der Landshuter und die 26-Jährige gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, ohne sich vorher ein einziges Mal gesehen zu haben. In den Flitterwochen gestand die medizinische Fachangestellte dann, dass er optisch gar nicht ihr Typ und charakterlich zu lieb sei. Ihre Mitstreiterin Juliane hatte das gegensätzliche Problem: Bei ihr und ihrem frisch angetrauten Robert kriselte es, weil er ihr zu impulsiv war. Manche Zuschauer finden, dass Lisa und Juliane ihre Männer tauschen sollten!

Auf Twitter häufen sich die Kommentare von Fans, die der Meinung sind, dass die Experten der Show - Beate Quinn, Dr. Sandra Köhldorfer (40) und Markus Ernst - mit Lisa und Mario sowie Robert und Juliane falsche Matches zugeordnet haben. "Juliane bemängelt an Robert das, was Lisa bei Mario vermisst", findet ein User. Ein anderer schrieb: "Ich glaube, es wäre besser gewesen, man hätte Lisa und Robert und Jule und Mario gematcht." Ein weiterer vermutete jedoch, dass Lisa, wenn man sie eine Woche lang zusammen mit Robert in einen Raum steckt, Mario mit Kusshand zurücknehmen würde.

Auch wenn es bei beiden Paaren in der vergangenen Folge Streitereien gab, kamen sie zu dem Entschluss, sich zusammenzuraufen und das Kennenlernen fortzusetzen. In der Vorschau ist jedoch zu sehen, dass es im weiteren Verlauf der Hochzeitsreise zu weiteren Konflikten kommt.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

