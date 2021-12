Bei Robert und Juliane fehlt von Romantik jede Spur! Der 35-Jährige und die Brandenburgerin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben, ohne sich vorher ein einziges Mal persönlich begegnet zu sein. Nach der emotionalen Feier ging es für die beiden direkt auf Hochzeitsreise. Kaum in Griechenland angekommen, gab es allerdings den ersten Streit: Robert und Juliane lieferten sich eine lautstarke Auseinandersetzung!

In der aktuellen Folge machten die frisch Vermählten einen Ausflug mit einem Segelboot. Mit dem Lenken war Robert jedoch etwas überfordert, was ihn daraufhin offenbar sehr stresste. In einem Gespräch wollte er die Situation mit Jule klären. Doch stattdessen artete das Ganze in einem Streit aus. "Er kam sehr vorwurfsvoll auf mich zu, mit einer Unterstellung, die mir sehr wehgetan hat. Er hat mir leider vorgeworfen, dass ich jetzt doch bitte mal ganz ehrlich sein soll, ob ich hier bin, um Freunde zu finden oder um einen Partner zu finden ", erklärte Jule im Interview.

Die 31-Jährige vermutet, dass Robert großen Druck auf seinen Schultern habe und deswegen manchmal etwas unentspannt wirkt. Der Sachsen-Anhalter verriet: "Als dominanter Mann ist man manchmal auch ein bisschen trotzig." Dass er Juliane aus dem Stress heraus Vorwürfe gemacht hatte, bereute er im Nachhinein. Er entschuldigte sich – und das mit Erfolg: Die Krankenschwester möchte ihrer Ehe weiterhin eine Chance geben: "Ich denke, das kriegen wir schon in den Griff", gibt sich Jule zuversichtlich.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Anzeige

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

Anzeige

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Anzeige

Sat.1 Robert und Juliane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de