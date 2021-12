Auf diesen Moment haben die Sex and the City-Fans schon sehnsüchtig gewartet: Das Spinn-off And Just Like That ist raus! Seit heute können die brandneuen Folgen rund um Sarah Jessica Parkers (56) berühmte Rolle Carrie Bradshaw bestaunt werden. Passend dazu wurde gestern Abend die große Premiere im Museum of Modern Art in New York gefeiert. Star des Abends war natürlich Sarah – die gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn einen strahlenden Auftritt hingelegt hat!

Die schöne Schauspielerin meisterte den roten Teppich zusammen mit ihrem Gatten Matthew Broderick (59) und Sohnemann James Wilkie Broderick (19) – und hätte dabei nicht stolzer aussehen können! Genau genommen kam die gesamte Familie gar nicht mehr aus dem Strahlen heraus. Besonders süß: Die drei hielten sogar Händchen! Beim Posieren nahmen die Männer Sarah stets in die Mitte. Und die fertigen Fotos können sich wirklich sehen lassen...

Natürlich war Sarah an diesem Abend ein absoluter Hingucker – und stahl in ihrer zauberhaften grauen und rosafarbenen Robe allen die Show! Laut Vogue handelte es sich bei dem perlenbesetzten Ballkleid mit Tüll und Umhang um eine Maßanfertigung der Luxusmarke Oscar de la Renta. Das ist übrigens auch eine der Lieblings-Brands von ihrer Rolle Carrie.

Getty Images Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Prem

Getty Images Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Prem

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker auf der "And Just Like That"-Premiere

