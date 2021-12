Die Fans der Erfolgsserie Sex and the City müssen jetzt ganz stark sein! Seit heute kommen auch die deutschen Fans in den Geschmack der neuen Geschichten rund um Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte York (Kristin Davis, 56): Die Fortsetzung And Just Like That ging nämlich auch hierzulande bei dem Streaminganbieter Sky an den Start. Allerdings beginnt die Staffel direkt mit einem herzzerreißenden Vorfall: In Folge eins stirbt eine beliebte Hauptfigur!

Achtung, Spoiler! Wer die erste Folge von "And Just Like That" noch nicht gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen!

In dem "And Just Like That"-Staffelauftakt muss Carrie einen schweren Verlust verkraften – und auch die Zuschauer dürften mit dieser Wendung nicht gerechnet haben: Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 67) stirbt an den Folgen eines Herzinfarkts. Als der Geschäftsmann nach einem Work-out in die Dusche steigt, spürt er einen starken Schmerz in der Brust und bricht zusammen. Die modebewusste Kolumnistin findet ihren Liebsten gerade noch rechtzeitig, um seinen letzten Atemzug mitzubekommen.

Die Liebesgeschichte von Carrie und Mr. Big endet also nach sechs Staffeln "Sex and the City", zwei Kinofilmen und nur einer Folge von "And Just Like That". Natürlich ist der verstorbene Ehemann der Autorin aber auch weiterhin Thema im Sequel: In der darauffolgenden Episode helfen Carries beste Freundinnen Miranda und Charlotte beispielsweise bei der Planung von Bigs Beerdigung.

