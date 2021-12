So glamourös feierten die Stars die Premiere von And Just Like That. Seit Monaten fiebern die Fans schon auf die lang ersehnte Fortsetzung von Sex and the City hin. Sarah Jessica Parker (56), Cynthia Nixon (55), Kristin Davis (56) und viele weitere Mitglieder des Original-Casts sind noch einmal in ihre alten Rollen geschlüpft. Am Mittwoch hatte die Serie in New York endlich ihr Debüt. Das ließen sich auch viele Promis nicht entgehen – die sich ganz im Stil der Show natürlich so richtig in Schale warfen.

Hauptdarstellerin Sarah erschien gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn auf dem roten Teppich. Ihr graues Kleid mit einem rosafarbenen Tüllrock von Oscar de la Renta hätte sicherlich auch ihrem Kultcharakter Carrie Bradshaw gefallen. Ihre Kolleginnen Kristin und Cynthia standen ihr in Sachen Style allerdings in nichts nach. Kristin begeisterte in einem bodenlangen marineblauen Kleid und Cynthia in einem auffälligen orangefarbenen Outfit.

Aber auch einige andere Cast-Mitglieder, wie zum Beispiel Bridget Moynahan, Sarita Choudhury, Karen Pittman oder Sara Ramírez (46), bewiesen auf der Premiere ihren Sinn für Fashion. Schauspielerin Nicole Ari Parker präsentierte sich zum Beispiel in einem goldenen Glitzer-Minikleid. Serienkollegin Cathy Ang (26) stach vor allem mit einem besonderen Accessoire hervor: Sie kombinierte zu ihrem blau karierten Kleid eine glitzernde Pandabär-Handtasche.

