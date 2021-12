Diese Schwangerschaft hat Anna-Maria Ferchichi (40) viel Kraft gekostet! Gemeinsam mit dem Rapper Bushido (43) hat die Powerfrau vor einem Monat Drillinge bekommen. Zuvor musste die Influencerin sich durch eine anstrengende Schwangerschaft kämpfen – aufgrund von Komplikationen bangten sie und Bushido auch lange um eines der Mädchen. Jetzt, wo die Geburt geschafft ist, haben Anna-Maria und ihr Mann acht Kinder zu Hause. Kein Wunder, dass sie da total erledigt ist...

Via Instagram veröffentlichte die 40-Jährige jetzt ein ungeschöntes Update: "Ganz ehrlich, diese Schwangerschaft hat mich psychisch sowie körperlich an meine Grenzen gebracht – und irgendwie merke ich es jetzt erst, vier Wochen nach der Geburt, wie erschöpft ich bin." Eine ärztlich verordnete Aufbauinfusion solle nun Abhilfe dabei schaffen, dass sie wieder auf die Beine kommt. Weiter offenbarte Anna-Maria: "Ich bin so unfassbar dankbar für meine acht Kinder, aber ich will nie wieder schwanger sein."

Zusätzlich zu ihrem offenen Statement teilte Anna-Maria ein süßes Selfie mit einem ihrer Drillingsbabys. Das Gesicht ihrer Tochter verbarg sie dabei mit einem Elfen-Emoji – doch die Fans achten sowieso nur auf die Handhaltung der Kleinen: Denn sie hält tatsächlich den Mittelfinger hoch! "Sie hält wohl nicht viel von Instagram", witzelte ein Abonnent in den Kommentaren.

Anzeige

Instagram / bush1do Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Drillingen

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit einem ihrer Drillinge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de