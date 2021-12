Das Schwangerschaftsdrama rund um Malu (Lisandra Bardél) geht in die nächste Runde. Die Tänzerin erwartet gerade Nachwuchs – doch sie glaubt immer noch, dass es zwei mögliche Väter gibt: Zum einen ihren Freund Finn (Christopher Kohn, 36) oder aber seinen Bruder Justus (Matthias Brüggenolte), der gleichzeitig auch ihr Ex-Mann ist. Was sie nicht weiß: Finn hat seit der Alles was zählt-Folge am Montag, die Gewissheit, dass er nicht zeugungsfähig ist. Das verheimlichte ihr der Arzt allerdings – bis jetzt...

+++Vorsicht, Spoiler!+++

Nachdem Malu wegen Blutungen im Krankenhaus landet, wird dem besorgten Finn klar: Es ist ihm egal, wer der biologische Vater des Kindes ist. So bringt er es wenig später endlich übers Herz, ihr zu sagen, dass das Kind nicht von ihm sein kann. Vorher verspricht er ihr aber noch, dass er der beste Papa sein wird – und dann lässt er unter Tränen die Bombe platzen: "Das Baby ist von Justus. Ich kann keine Kinder zeugen." Völlig ungläubig starrt Malu daraufhin Finn an und verfällt in eine Schockstarre.

Als sie sich wieder einigermaßen gefasst hat, kommt es zu einem kleinen Streit zwischen dem Paar, als Finn ihr gesteht: Justus weiß bereits über die Situation Bescheid. Denn bevor der leidenschaftliche Basketballspieler mit Malu das klärende Gespräch führte, vertraute er sich schon seinem Bruder und auch seinem Kumpel Mo (Tijan Njie, 29) an. Daraufhin verlässt Malu wütend das Zimmer und bittet um ein wenig Zeit für sich, um das alles zu verarbeiten.

RTL / Julia Feldhagen Finn (Christopher Kohn), Deniz (Igor Dolgatschew), Malu (Lisandra Bardél) in "Alles was zählt"

RTL Malu (Lisandra Bardél) und Finn (Christopher Kohn) bei "Alles was zählt"

RTL Justus (Matthias Brüggenolte) bei "Alles was zählt"

