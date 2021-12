Diesen Anlass lässt sich Fürstin Charlène (43) nicht entgehen! Eigentlich ist es um die Frau von Fürst Albert (63) in letzter Zeit ruhig geworden. Ihre Gesundheit macht der ehemaligen Profischwimmerin schwer zu schaffen. Nach ihrer Rückkehr aus Südafrika musste sie erneut behandelt werden und wurde in eine Klinik an einem geheimen Ort gebracht, um sich dort zu erholen. Heute steht jedoch ein wichtiges Event an: Ihre Zwillinge Jacques (7) und Gabriella (7) feiern Geburtstag. Zu diesem Meilenstein meldet sich Charlène sogar ausnahmsweise im Netz zu Wort!

Via Instagram teilte die 43-Jährige sogar gleich drei niedliche Schnappschüsse der Twins. Stolz grinsend sind die Geburtstagskinder darauf mit ihrer Torte in Form einer Sieben zu sehen. Beide sitzen auf einem Kissen in einem bunt dekorierten Zimmer. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine Babys. Danke, Gott, dass du mich mit solch wunderbaren Kindern gesegnet hast. Ich bin wirklich gesegnet. In Liebe, Mama", schrieb Charlène zu den Bildern.

Die Blondine selbst ist auf den Fotos allerdings nicht zu sehen. Ob sie diesen besonderen Tag mit ihrem Nachwuchs verbringen kann, ist somit nicht klar. Auch wie lange die zweifache Mutter noch in Behandlung bleiben muss, ist nicht bekannt. Vor zwei Wochen hatte ihr Gatte angekündigt, sie mit den Kids besuchen zu wollen – musste allerdings noch das grüne Licht der Mediziner abwarten.

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Gabriella und Jacques von Monaco im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Gabriella und Jacques von Monaco im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de