So hat sie sich die Feiertage wohl nicht vorgestellt! Die Let's Dance-Bekanntheit Ekaterina Leonova (34) hat eigentlich jeglichen Grund zur Freude. Nachdem ihr Arbeitsvertrag mit RTL ausgelaufen war, wäre die Beauty fast zurück in ihre Heimat nach Russland abgeschoben worden. Aber dank eines neuen Jobs in München im Marketing-Bereich darf sie weiterhin in Deutschland bleiben. Allerdings muss Ekat hier alleine ins neue Jahr feiern.

In München habe sich die 34-Jährige noch keinen Freundeskreis aufbauen können, da sie viel unterwegs und beschäftigt sei, erklärte sie im "VIPstagram"-Talk von RTL. "Meine komplette Familie wohnt in Russland, ich bin hier komplett alleine", meinte Ekaterina etwas traurig. Mit ihrer Cousine, die in Köln wohnt, habe sie täglich Kontakt: "Wir haben uns dazu entscheiden, dass wir Weihnachten zusammen verbringen", erzählte sie weiter, doch an Silvester sei diese nicht da.

Nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex habe die Profitänzerin einen Neuanfang gebraucht, weswegen sie Köln verließ – und sich nun ein Leben in München aufbaut. "Es gab viele Gründe für die Trennung", gab Ekaterina ein paar Details preis und betonte daraufhin, dass die Trennung nicht von ihr aus ging. Mittlerweile sei sie sogar wieder offen für etwas Neues.

Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei "Let's Dance" 2018

Instagram / ekatleonova Maria und Ekaterina Leonova

Getty Images Ekaterina Leonova, Profitänzerin

