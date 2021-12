Seit Monaten sind seine Fans bereits um Pelés (81) Gesundheit besorgt. Im September wurde der Fußballlegende ein Tumor im Dickdarm operativ entfernt. Mehrere Wochen lang musste er daraufhin im Krankenhaus bleiben und wurde zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation behandelt. Danach folgte eine Chemotherapie. Nun ist der einstige Profisportler erneut in einem Krankenhaus in São Paulo – dieses Mal sieht Pelé seinen Klinikaufenthalt aber als "Grund zum Feiern".

Auf Instagram verriet der 81-Jährige nun selbst, dass er für einige Untersuchungen ein paar Tage lang im Krankenhaus bleiben muss. "Aber macht euch keine Sorgen. Ich bereite mich nur auf die Feiertage vor", scherzte er in seinem Post. Tatsächlich kann Pelé seinem erneuten Klinikaufenthalt auch etwas Positives abgewinnen: "Wie ihr wisst, habe ich als Teil meiner Behandlung kleine Chemotherapiesitzungen. Heute bin ich im Albert-Einstein-Krankenhaus und habe meine letzte Sitzung für 2021. Ich wollte diesen Erfolg mit euch teilen. Immerhin ist jeder kleine Sieg ein Grund zum Feiern, oder nicht?"

Kurz vor Pelés Post hatte seine Tochter Kely Nascimento bereits ein Foto ihres Vaters und ihrer Schwester Flavia Kurtz im Krankenhaus geteilt. Dazu erklärte sie, dass Edson Arantes do Nascimento – wie ihr Vater mit bürgerlichem Namen heißt – dort zwar wieder behandelt wird, dass es aber keinen Grund zur Sorge gibt. "In zwei oder drei Tagen ist er wieder zu Hause, um Weihnachten zu feiern. Das war keine Überraschung. Es war geplant und ist Teil der Behandlung", heißt es in ihrem Post.

Doug Peters / Empics / ActionPress Pelé bei den GQ Man of the Year Awards 2017

Getty Images Pelé, brasilianischer Ex-Fußballer

Instagram / iamkelynascimento Pelé und seine Tochter Flavia Kurtz

