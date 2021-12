Vor wenigen Tagen trat Nick Cannon (41) mit tragischen Nachrichten vor die Kamera. In seiner Sendung "The Nick Cannon Show" gab der Komiker den Tod seines Sohnes Zen bekannt. Das Baby verstarb nur fünf Monate nach seiner Geburt an den Folgen eines Hirntumors. Die Mutter des Kindes, Alyssa Scott, meldete sich ebenfalls im Netz und nahm Abschied von dem Kleinen. Dass Nick hingegen diesen schweren Verlust im TV verkünden würde, wusste das Model nicht.

Im Interview mit The Sun sprach Alyssas Mutter Lisa über den schweren Schicksalsschlag. Die gesamte Familie sei erschüttert, doch jeder habe seine eigene Art, damit umzugehen. "Alyssa ist ein sehr ruhiges Mädchen, sie ist gerne hinter den Kulissen und will nicht viel Aufmerksamkeit", erzählte sie. Der TV-Auftritt ihres Partners habe sie daher überrascht. "Als Nick es bekannt gab, hat sie mich angerufen. Sie wusste nicht, dass er das in der Show tun würde", berichtete die 50-Jährige und erklärte: "Menschen trauern unterschiedlich. Alyssa ist der Typ, der sich zurücklehnt und alles auf sich wirken lässt."

Schon in der Show hatte Nick deutlich gemacht, dass er mit seinen offenen Worten Familien mit einem ähnlichen Schicksal Mut machen will. "Ich bin hier und kann euch zeigen: Er war der stärkste Kämpfer. Und jetzt bin ich hier, um zu zeigen: Ich kämpfe. Das ist eine besondere Show im Andenken an meinen Sohn", hatte der TV-Star mit Tränen in den Augen in "The Nick Cannon Show" betont.

