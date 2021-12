Nick Cannons (41) Vater James Cannon hat bis zum Schluss Hoffnung gehabt, dass sein Enkel Zen es schafft! Am Dienstag machte der Entertainer völlig überraschend öffentlich, dass sein gerade einmal fünf Monate alter Sohn mit Partnerin Alyssa Scott an den Folgen eines Hirntumors verstorben ist. Der Comedian zeigte sich in seiner Sendung sehr verletzlich, wolle aber auch nach vorne blicken – für sein Kind. Nicks Papa James hatte bis zuletzt noch auf ein Wunder gehofft, wie er nun in einem Interview erklärte.

"Ich habe viele Fotos gemacht, Zen in meinen Armen gehalten. Seine strahlend blauen Augen waren voller Hoffnung und ich habe mir immer vorgestellt, wie er eines Tages Ball spielt und aufwächst. Ich dachte mir, hakt ihn noch nicht ab, ihr müsst Hoffnung haben", erinnerte sich Zens Opa im Interview mit The Sun. Er sei beeindruckt, wie sein Sohn Nick mit dem schweren Verlust umgehe und könne sich gar nicht vorstellen, wie herzzerreißend die Situation für seine Schwiegertochter Alyssa sein müsse.

James blickte im Interview auch auf den Moment zurück, als er von dem tragischen Tod seines Enkels erfahren hatte: "Die Nachricht zu bekommen, dass er verstorben ist, war so traurig. Sie haben sich von Tag zu Tag gehangelt – jeder Tag war anders. Ihnen wurde zuvor ja ein grober Zeitraum genannt, aber ich denke, sie haben bis zuletzt für ein Wunder gebetet", schloss der Vater ab.

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

Getty Images Comedian Nick Cannon

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon mit seiner schwangeren Freundin Alyssa Scott

