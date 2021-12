Khloé Kardashian ist wohl sehr enttäuscht! In der vergangenen Woche machte ihr Ex-Freund Tristan Thompson (30) wieder mal Schlagzeilen – denn er ist zum dritten Mal Vater geworden. Monatelang soll er mit Maralee Nichols eine Affäre gehabt haben, während er eigentlich noch mit dem Keeping up with the Kardashians-Star zusammen war. Dass Tristan wieder Papa geworden ist, musste Khloé auf unschöne Art erfahren – nämlich über Social Media!

Wie ein Insider nun The Sun erklärte: "Es war nicht Tristan, der es ihr gesagt hat, sondern es waren Nachrichten der sozialen Medien, die ihr Team bekommen hat, lange bevor die Geschichte herauskam." Angeblich waren Khloé und Tristan schon vor seiner Affäre mit der Fitnesstrainerin kein Paar mehr. Doch der Insider behauptete nun etwas anderes. "Sie hatte Tristan eigentlich 'eine letzte Chance' gegeben", meint er zu wissen. Der Basketballer sollte eine Therapie machen, alleine bleiben und sich aus großem Ärger heraushalten – danach wollte Khloé angeblich entscheiden, ob sie zusammenbleiben.

Nicht nur Khloé soll von ihrem Ex-Partner ziemlich enttäuscht sein, sondern auch ihre Familie. Laut dem Insider hatte der Kardashian-Jenner-Clan die Mutter von True (3) vor einer weiteren Beziehung mit Tristan gewarnt. "Sie sagten ihr, dass eine gemeinsame Elternschaft und eine freundschaftliche Beziehung in Ordnung sind, aber wieder mit ihm zusammenzukommen und sich wie ein Paar zu verhalten, geht zu weit", offenbarte die Quelle.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Instagram / kimkardashian US-Star Kim Kardashian mit ihrer Familie

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

