Welche Braut hat die Hochzeit auf den ersten Blick-Zuschauer denn wohl am meisten verzaubert? Es ist geschafft: In der aktuellsten Staffel der Kuppelshow haben alle sechs Paare geheiratet – ohne sich vorher auch nur einmal im Leben gesehen zu haben. Um den Bund der Ehe einzugehen, hatten die Bräute sich natürlich ihre absoluten Traumroben ausgesucht. Doch welches der sechs Hochzeitskleider hat den Fans am besten gefallen?

Als Mario Lisa zum ersten Mal gesehen hat, war er direkt verzaubert! Kein Wunder bei diesem Look: Die medizinische Fachangestellte trug ein langes, geradliniges Brautkleid mit durchsichtigen Flügelärmeln, hübscher Spitze – und einem tiefen Ausschnitt. Ihre Kollegin Anika hingegen setzte auf Spaghettiträger. Ihre Robe bestand obenrum aus Spitze in Nude-Optik und untenrum aus einem fließenden schlichten Rock. Juliane wählte tatsächlich einen ganz ähnlichen Dress, allerdings mit breiteren Trägern. Darin war auch sie ein absoluter Hingucker!

Manuela wählte im Gegensatz zu ihren Kolleginnen ein Kleid mit langen Ärmeln, die zum Teil durchsichtig und mit Spitze besetzt waren. Obenrum umschmeichelte es eng ihr Dekolleté und untenrum umspielte es fließend ihre Beine. Bei Selina lautete das Motto: Auch ein schöner Rücken kann entzücken! Ihr teilweise durchsichtiges, romantisches Spitzenkleid war hinten nämlich supertief ausgeschnitten. Simone trug als Einzige ein trägerloses Kleid – dafür aber auch einen zauberhaften Schleier. Welcher Look ist euer Favorit? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Lisa, Mario und die Standesbeamtin bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2021

Sat.1 Ralf und Manuela, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Simone und Marcus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehepaar Juliane und Robert

Welche Braut trug das schönste Hochzeitskleid? Anika! Juliane! Lisa! Manuela! Selina! Simone! Abstimmen Ergebnis anzeigen



