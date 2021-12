Chrishell Stause (40) ist kaum wiederzuerkennen! Die Reality-TV-Bekanntheit machte in den vergangenen Jahren einiges durch: Im Herbst 2019 reichte ihr Mann Justin Hartley (44) nach zwei Ehejahren überraschend die Scheidung ein. Im Frühjahr heiratete er zudem eine ehemalige Freundin der Maklerin. Nach all den emotionalen Erlebnissen wagte die Selling Sunset-Darstellerin jetzt eine optische Veränderung – Chrishell ist jetzt brünett!

Was für ein Wandel! Am Dienstagabend posierte die Kalifornierin bei den People's Choice Awards für die Fotografen. In einem roten Kleid setzte sie ihren heißen Body perfekt in Szene – der absolute Hingucker war jedoch die neue Frisur der 40-Jährigen. Denn Chrishell hat ihre dunkelblonde Mähne gegen eine sehr viel dunklere Version eingetauscht!

Doch was steckt hinter dem neuen Look der Freundin von Jason Oppenheim (44)? Auf Instagram erklärte sie: "Ich brauchte eine Veränderung. Irgendwann werde ich auf jeden Fall zu meinen Wurzeln zurückkehren!" Gut möglich also, dass sie bald schon wieder blond ist.

Chrishell Stause, Dezember 2021

Chrishell Stause, Reality-TV-Star

TV-Bekanntheit Chrishell Stause und ihr Freund Jason Oppenheim

