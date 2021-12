Barbara Becker (55) beweist Stilbewusstsein! Die Ex-Frau der Tennislegende Boris Becker (54) arbeitete früher als Model – auch heute ist die Designerin noch so fotogen wie vor 20 Jahren. Ihre Liebe zur Mode kommt auch im Alltag zum Vorschein: Selbst bei einem entspannten Tag am Strand zeigt sich Barbara topgestylt. Ihr glamouröser Look entging auch den Paparazzi nicht – sie knipsten eifrig Fotos von ihr.

Die 55-Jährige begeisterte in einem eleganten, gepunkteten Maxikleid, das sie mit mehreren Accessoires kombinierte. Sie trug eine große Kette mit Kreuz um den Hals und einige Armreifen um ihre Handgelenke. Ihr Outfit vervollständigte sie mit einem schicken braunen Hut und einem gemusterten Kopftuch darunter. Ihr Make-up war dagegen schlicht und natürlich – lediglich ihre Augen betonte sie mit Mascara. Barbara wurde unter anderem dabei fotografiert, wie sie am Strand entlanglief und telefonierte. Wer wohl am anderen Ende der Leitung war?

Möglicherweise sprach sie mit einem ihrer beiden Söhne – nachdem zunächst Noah (27) von zu Hause ausgezogen war, verließ auch Barabaras jüngster Sohn Elias (22) vor einigen Monaten sein Elternhaus. "Durch Noahs Auszug hätte ich eigentlich geübt sein müssen im Loslassen, aber beim zweiten Mal traf es mich ungleich härter, denn von da an war ich allein im Haus", hatte die Beauty damals gegenüber Spiegel verraten.

Anzeige

MEGA Barbara Becker, Designerin

Anzeige

MEGA Barbara Becker, Designerin

Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Elias, Barbara und Noah Becker, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de