Kourtney Kardashian (42) schwelgt in Erinnerungen. Der Reality-TV-Star versorgt seine Fans regelmäßig mit Eindrücken aus seinem Alltag. In den vergangenen Tagen wurde es nun etwas weihnachtlicher auf dem Social-Media-Account der Influencerin. Die Adventszeit scheint in der dreifachen Mutter auch so manche Emotion hervorzurufen: Kourtney teilte jetzt rührende Schnappschüsse aus ihrer Kindheit und gedenkt damit ihres verstorbenen Vaters Robert Kardashian Sr. (✝59).

"Daddy Santa" (zu Deutsch: "Papa Weihnachtsmann") schrieb die 42-Jährige zu der Reihe von Bildern auf Instagram. Die Fotos zeigen sie und ihre jüngere Schwester Kim (41) in süßen roten weihnachtlichen Kleidchen am Tag der Bescherung. Neben den beiden Schwestern ist auf einigen der Aufnahmen auch ihr Vater Robert zu sehen. Als Weihnachtsmann verkleidet, überreichte er seinen kleinen Mädchen ihr zahlreichen Geschenke.

Dieses Jahr plane die Unternehmerin, die Feiertage gemeinsam mit ihrem Verlobten Travis Barker (46) zu verbringen. Zudem sollen sowohl ihre Kinder als auch die ihres Partners für die Festlichkeiten zusammenkommen. Wie ein Insider vergangenen Monat gegenüber HollywoodLife berichtete, habe Kourtney auch Weihnachtsgeschenke für Travis' Nachwuchs besorgt.

Instagram / kourtneykardash Kim und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Vater Robert Kardashian Sr.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

