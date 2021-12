Armie Hammer (35) scheint es wieder besser zu gehen. Im Mai dieses Jahres ließ der Schauspieler sich in eine Rehaklinik einweisen, um sich wegen seiner Suchtprobleme behandeln zu lassen. Zuvor wurden dem "Call Me By Your Name"-Darsteller vorgeworfen, mehrere Frauen sexuell belästigt zu haben und kannibalistisch veranlagt zu sein. Wie ein Insider jetzt verriet, soll der TV-Star die Behandlung nun abgeschlossen haben.

"Armie hat die Therapieeinrichtung verlassen, in der er fast neun Monate verbracht hat", berichtete die Quelle in einem Interview mit The Sun. Der zweifache Vater soll nun auch schon wieder zurück auf den Cayman Islands sein. "Es geht ihm wirklich gut, und das ist eine wunderbare Nachricht für seine Familie", teilte der Insider mit. Jetzt freue der Schauspieler sich vor allem darauf, die Feiertage mit seinen Kindern verbringen zu können.

Von der Mutter seines Nachwuchses, Elizabeth Chambers (39), ist der 35-Jährige seit über einem Jahr getrennt. Im Sommer 2020 hatte die Unternehmerin nach zehn Jahren Ehe die Scheidung von Armie beantragt. "Es war eine unglaubliche Reise, aber wir haben zusammen beschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und unsere Ehe zu beenden", verkündete das Noch-Ehepaar damals auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Anzeige

Instagram / armiehammer Armie Hammer mit seiner Familie

Anzeige

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de