Olivia Wildes (37) Liebe zu ihren beiden Kindern geht unter die Haut! Bereits zwei Mal durfte sich der einstige Dr. House-Star über Nachwuchs freuen: In der Beziehung mit Schauspielkollege Jason Sudeikis (46) kam im April 2014 Sohn Otis und im Oktober 2015 Tochter Daisy (5) zur Welt. Nun hat sich die Hollywood-Beauty dazu entschieden, sich die Namen ihrer Kids tätowieren zu lassen – und präsentierte stolz das Ergebnis im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte Olivia den Schnappschuss des Tätowierers ihres Vertrauens, Doctor Woo. Er verewigte Otis und Daisys Namen auf den äußeren Unterarmen der 37-Jährigen in einer filigranen Schriftart. In ihrem Story-Post versah Olivia den Beitrag mit zwei Küken-Emojis. Den Fans gefallen die Motive prächtig: In den Kommentaren reiht sich ein lobender Satz an den anderen. "So elegant" oder "Das ist wirklich wunderschön" sind nur zwei der begeisterten Reaktionen auf Doctor Woos Arbeit.

Für die Zweifachmama ist es nicht das erste Tattoo: Auf der linken Unterarm-Innenseite hat sie bereits ein feines, verspieltes Galaxie-Motiv, auf der Rechten eine Erinnerung an ihren Onkel Alexander Cockburn – den letzten Satz, den er vor seinem Tod an sie in einem Brief gerichtet hatte: "All Love, A" (z.Dt.: "Alles Liebe, A"). Wie gefällt euch Olivias neueste Körperkunst? Stimmt ab.

Instagram / _dr_woo_ Olivia Wildes Tattoos von Künstler Doctor Woo

Instagram / oliviawilde Otis und Daisy, die Kinder von Olivia Wilde und Jason Sudeikis

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde bei den Gotham Awards in NYC im Dezember 2019

