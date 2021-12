Warum machen Harry Styles (27) und Olivia Wilde (37) ihr Glück nicht offiziell? Diese Frage haben sich ihre Fans sicher schon oft gestellt! Nachdem sie sich an einem Filmset verliebt haben sollen, wurden der Musiker und die Schauspielerin in den vergangenen Monaten immer wieder vertraut in der Öffentlichkeit gesichtet – sie besucht sogar regelmäßig seine Konzerte. Eigentlich ist es offensichtlich, dass zwischen den beiden was läuft. Trotzdem haben Olivia und Harry sich nie zu den Liebesgerüchten geäußert. Jetzt erklärt sie, wieso...

Im Interview mit Vogue betonte Olivia – angesprochen auf das Gerede um sie und Harry: "Wenn man wirklich glücklich ist, spielt es keine Rolle, was Fremde über einen denken. In den letzten zehn Jahren haben wir als Gesellschaft so viel mehr Wert auf die Meinung von Fremden gelegt als auf die der Menschen, die uns am nächsten stehen." Abschließend stellte die 37-Jährige klar: "Ich bin glücklicher, als ich es je gewesen bin. Und ich bin gesünder als je zuvor und es ist einfach wunderbar, das zu spüren."

Auch Harry äußerte sich vor einem Monat zu der Geschichte zwischen ihm und Olivia. Als er im Dazed-Interview auf ihre angebliche Beziehung angesprochen wurde, beteuerte er: "Ich versuche immer, mein Privat- und Arbeitsleben strickt zu trennen!" Sollte man also versuchen, dem Hottie etwas über sein Liebesleben zu entlocken, wird man wohl nie etwas herausbekommen.

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2020

Anzeige

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de