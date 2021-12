Anna Wilken (25) ist auf dem Weg der Besserung. Nachdem das Herz des ungeborenen Babys der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin aufgehört hatte zu schlagen, musste sich die 25-Jährige in einer Klinik einer Ausschabung unterziehen. Nach der Behandlung berichtete das Model, wie schlecht es ihm nach der Prozedur ergangen ist. Jetzt meldete Anna sich erneut im Netz: Sie ist inzwischen erleichtert, die Operation hinter sich gebracht zu haben.

"Emotional gesehen geht es gerade bei mir. Ich bin einfach froh, diesen Schritt jetzt hinter mir zu haben, auch wenn ich sicherlich noch eine Weile damit zu tun haben werde", gab Anna auf Instagram ihre Gefühlslage preis. Momentan kämpfe sie noch mit Schmerzen, versuche sich aber so gut es geht, auszuruhen.

"Dennoch ist es schön, wie viele Menschen an mich/ uns denken", wendete sich Anna an ihre Fans. Außerdem zeigte die Beauty, dass sie zu Ehren ihres verstorbenen Babys eine Kerze angezündet hat, die mit der Zeile "Leuchte Hell, kleiner Stern" verziert war.

Instagram / anna.wilken Anna Wilken im Dezember 2021

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Influencerin

Instagram / anna.wilken Anna Wilkens Kerze für ihr verstorbenes Baby

