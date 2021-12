Erste Bilder von Thore Schölermann (37) mit seinem Baby! Vor wenigen Stunden hat der Moderator verraten, dass er und seine Frau Jana (34) Eltern geworden sind. Ihre Tochter Ilvi hat das Licht der Welt erblickt. Aus diesem Grund muss Thore heute Abend allerdings bei The Voice of Germany pausieren – und das im Halbfinale. Die Show lässt sich der TV-Star aber trotzdem nicht entgehen. Stattdessen führt er seinen Nachwuchs direkt mal in die bunte Musikwelt ein. Im Krankenhausbett kuschelt Thore mit seiner Tochter und schaut dabei "The Voice".

In seiner Instagram-Story reagierte der 37-Jährige auf die Live-Glückwünsche seiner Kollegen. Lena Gercke (33) und Melissa Khalaj (32) hatten von der Bühne aus gratuliert und die kleine Ilvi auf Erden begrüßt. "Halbfinale ohne mich – aber bestens vertreten. Danke ihr Lieben", schrieb er zu einem Video. Anschließend stellte sich heraus, dass Thore auch gar nicht zu Hause auf der Couch mitfiebert, sondern vom Krankenhaus aus. Dort besucht er offenbar gerade seine Frau und das Neugeborene. "Ilvi, Jana und ich fiebern mit", freute sich der gebürtige Iserlohner. Und tatsächlich können die Fans einen ersten Blick auf den stolzen Papa und seine Tochter werfen. Er liegt oberkörperfrei im Bett und hat seinen Nachwuchs an sich gekuschelt. Ilvi scheint friedlich auf seiner Brust zu schlummern.

Wie froh die frischgebackenen Eltern sind, dass sie jetzt zu dritt sind, machten sie schon mit einem anderen Posting klar. "Und auf einmal macht alles Sinn! Willkommen in der Familie, kleines Schölermannchen", titelte Thore auf Social Media zu einem Foto, auf dem die klitzekleine Hand seines Babys zu sehen war.

Thore und Jana Schölermann mit ihrem Hund Rudi

Thore Schölermann mit seiner Tochter

Jana und Thore Schölermanns Baby

