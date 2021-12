Ist das etwa ein Indiz? Immer wieder brodelt die Gerüchteküche rund um eine Schwangerschaft bei Hailey Bieber (25). Seit 2018 ist das Model mit Sänger Justin Bieber (27) verheiratet. Seitdem warten die Fans offenbar sehnsüchtig auf das erste Bieber-Kind und deuten jegliche Gesten der beiden als mögliche Baby-News. Jetzt sorgte die Blondine aber selbst für Spekulationen: Hailey holte sich nämlich Mama-Tipps ein!

In ihrer YouTube-Show "Who's in My Bathroom?" mit der schwangeren Rosie Huntington-Whiteley (34) sprach die 25-Jährige nun über das Mama-Dasein und äußerte eine interessante Aussage: "Ich weiß wirklich gar nichts über das Mutter-Sein. Aber eines Tages will ich Mutter sein." Daraufhin fragte Hailey ihren Gast nach Ratschlägen. Höchstwahrscheinlich für sich selbst – auch wenn es jetzt noch nicht so weit sein sollte.

Rosie zeigte sich hilfsbereit und erklärte Hailey: "Folge deinen Instinkten, höre nicht zu sehr auf das, was andere sagen", betonte Jason Stathams (54) Ehefrau. Dieser Ausschnitt wurde mittlerweile wieder gelöscht. Auch Justin scheint bereit für Nachwuchs zu sein. In seiner Doku "Justin Bieber: Our World" verriet er: "Ich will sichergehen, dass meine Familie an erster Stelle kommt, und hoffentlich werden wir bald ein Kind zeugen."

Getty Images Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Instagram / rosiehw Rosie Huntington-Whiteley im August 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber

