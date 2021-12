Mit dieser Nachricht hat wirklich keiner gerechnet: Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28) bekommen ein Baby! Das verkündeten die beiden Kuppelshow-Stars beim Bachelor in Paradise-Wiedersehen. Die beiden ließen es in der Flirt-Sendung zwar ordentlich krachen – trotzdem zeigten die Fans sich vollkommen überrumpelt von der Schwangerschaft. Doch wie reagieren eigentlich andere Stars aus dem Bachelor-Universum auf Samira und Serkans Babynews?

Die Reaktionen fallen völlig unterschiedlich aus – wie unter dem dazugehörigen Promiflash-Posting auf Instagram zu sehen ist. Natürlich gibt es dort zahlreiche Gratulanten: Darunter auch Ex-Bachelorette-Boy Jonathan Steinig (26), der sich riesig für die beiden freut. Sein Kollege Julian Dannemann (28) ist dem schockierten Emoji nach, das er kommentiert hat, ähnlich überrascht wie alle Fans. Ex-Bachelor Oliver Sanne (35) wiederum scheint die Blitz-Schwangerschaft zu belustigen: Er postete einen lachenden Smiley.

Auch Ex-Bachelorette-Teilnehmer Niklas Schröder (32), der vor ein paar Monaten selbst Papa geworden ist, äußerte sich in seiner Instagram-Story zu Serkan und Samiras Babyglück. Sein Statement klingt recht kritisch: "Wenn die zwei wirklich ein Baby erwarten sollten, dann hoffe ich, dass man sich bewusst darüber ist, was es heißt, Eltern zu werden. Kinder machen ist leicht – zusammen als Eltern dafür zu sorgen, ist für viele Menschen leider nicht so leicht", schrieb Nik. "Sollte es stimmen, dann wünsche ich natürlich beiden alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, dem Baby geht es gut."

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne 2019 in Marrakesch

TVNow Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey Emilia

