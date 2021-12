Die Promiwelt ist ganz aus dem Häuschen. Seit Tagen warten die Fans darauf, dass Moderator Thore Schölermann (37) und seine Frau Jana (34) endlich die Geburt ihrer Tochter offiziell machen – denn die hätte quasi jeden Tag eingeleitet werden können. Heute Abend war es dann so weit: Mit einem süßen Posting verkündete das Paar, dass die Kleine Ilvi auf der Welt ist. Aber nicht nur die Eltern freuen sich, sondern auch ihre Freunde und Bekannten aus der TV-Landschaft.

Unter dem Instagram-Beitrag der stolzen Eltern häufen sich nicht nur Glückwünsche von Fans. Auch viele Stars haben es sich nicht nehmen lassen, zu Ilvis Geburt zu gratulieren. "Oh, wie toll", schrieb beispielsweise Let's Dance-Star Isabel Edvardsson (39) in der Kommentarspalte. Auch Jo Weil (44) meldete sich mit einem ausführlichen Statement an seine Freunde und deren Nachwuchs. "Ich freue mich so unglaublich für euch und kann es kaum abwarten, die Kleine zum ersten Mal selbst im Arm zu halten. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Ilvi", kommentierte er.

Auch aus dem The Voice of Germany-Universum hat Thore einige Glückwünsche entgegennehmen dürfen. Während heute Abend das Halbfinale der Talentshow über die Bildschirme flimmert, genießt der Moderator sein neues Familienglück. The Voice Kids-Teamhead Lena Meyer-Landrut (30) und Nico Santos (28), der in der aktuellen Staffel Musiker zum Sieg bringen will, likten die süße Babyverkündung währenddessen. Auch Johannes Haller (33), Annemarie Carpendale (44), Saskia Atzerodt (29) und viele andere TV-Sternchen freuten sich mit den Neu-Eltern Thore und Jana.

Jana und Thore Schölermanns Baby

Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Die Jury und die Moderatoren von "The Voice of Germany"

