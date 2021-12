Diese Wendung war in den Augen von Showrunner Michael Patrick King unvermeidbar! Seit dem 9. Dezember ist das Sex and the City-Reboot And Just Like That beim Streaminganbieter Sky zu sehen. Bereits in der ersten Folge kommt es jedoch zu einem unerwarteten Schicksalsschlag für Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) und ihre Freundinnen. Jetzt erklärt Serienschöpfer Michael Patrick King, wie es zu dieser tragischen Szene kam.

Achtung, Spoiler!

Bereits in der ersten Folge stirbt Carries Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 67) den Serientod durch einen Herzinfarkt. "Das Sterben war die ursprüngliche Geschichte. Niemand wollte zurückkehren, wenn es nicht anders werden würde", begründete der Produzent gegenüber Vanity Fair die Entscheidung. Mr. Bigs Ableben würde zudem der Hauptfigur Carrie viele Türen öffnen und der Kreis um ihre Geschichte sich nun schließen, da sie dadurch wieder zurück auf dem Dating-Markt ist.

"55 und Single ist eine ganz neue Situation. Man dachte, 35 und Single sei eine Geschichte. 55 und Single ist auch eine Geschichte", betonte Michael Patrick. Man wollte den Fans die Möglichkeit geben, durch die Augen einer Frau in ihren 50ern auf die aktuelle Dating-Welt zu blicken.

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis im Juni 2021

Anzeige

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker und Chris Noth, 2021 in New York

Anzeige

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de