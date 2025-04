"And Just Like That": Die dritte Staffel startet schon bald

Schon bald ist es wieder soweit: Am 29. Mai startet die mit Spannung erwartete dritte Staffel von And Just Like That auf dem Streamingdienst Max. Fans können sich auf neue Folgen mit Sarah Jessica Parker (60) als Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon (59) als Miranda Hobbes und Kristin Davis (60) als Charlotte York freuen. Auch John Corbett (63) kehrt als Aidan Shaw zurück, um die Liebesgeschichte mit Carrie weiterzuerzählen. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen, so US Magazine. Erste Trailer geben einen vielversprechenden Ausblick auf die Geschichten rund um Liebe, Freundschaft und das Leben in New York City.

Die zweite Staffel endete mit einigen spannenden Wendungen, die nun in der dritten Staffel aufgegriffen werden. Während Carrie einen Neustart nach dem Verlust ihres Mannes Big wagt, hat Miranda nach der Trennung von Che Diaz (Sara Ramirez) eine Reise der Selbstfindung vor sich. Charlotte, oft als perfekte Ehefrau und Mutter dargestellt, erkundet ihre Identität jenseits dieser Rollenbilder. Für Fans gab es zudem ein kurzes Wiedersehen mit Samantha (Kim Cattrall, 68), das zeigte, dass alte Freundschaften bestehen bleiben. Mit neuen Charakteren und frischen Dynamiken verspricht die dritte Staffel sowohl bei den Beziehungen als auch bei der persönlichen Entwicklung der Protagonistinnen Spannung.

Hinter der Erfolgsgeschichte von "And Just Like That" steht Darren Star (63), der bereits die Kultserie Sex and the City ins Leben rief. Seit dem ersten Erscheinen im Jahr 1998 hat die Serie weltweit Millionen Zuschauer begeistert. Die spannende Mischung aus glamourösem Großstadtleben, emotionalen Liebesdramen und lebensnahen Freundschaftsgeschichten trifft offenbar noch immer den Nerv der Zeit. Michael Patrick King, der als Showrunner fungiert, hat zudem angedeutet, dass die neue Staffel mehr Überraschungen und Tiefgang bieten wird. Die Verantwortlichen bleiben sich also treu: Die Mischung aus bekannten Elementen und mutigen neuen Ideen dürfte wieder für Gesprächsstoff sorgen.

Getty Images Cast von "And Just Like That" 2021

Action Press / Splash News / Jose Perez Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am "And Just Like That"-Set in Manhattan im Oktober 2022

