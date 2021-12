Und täglich öffnet sich ein neues Türchen. Im letzten Jahr gehörte Laura Müllers (21) Adventskalender fast schon zur vorweihnachtlichen Tradition: Die Fans warteten Tag für Tag gespannt, welchen Luxusartikel die Frau von Michael Wendler (49) diesmal auspacken durfte. 2021 sieht es nicht anders aus: Ihr "Schatzi" hat wieder teure Geschenke angeschafft, die Laura auf ihrem OnlyFans-Kanal enthüllt. Am heutigen Abend zog sie edle Schlappen aus dem Karton.

Vor wenigen Minuten teilte die Brünette ein neues Video auf ihrem OnlyFans-Kanal. In dem Clip können die Fans Schritt für Schritt verfolgen, wie die 21-Jährige auf das Regal mit den XXL-Geschenkekartons zuschreitet und die Nummer zwölf herausnimmt. "Ich liebe diese orange Box", schwärmte Laura in dem zugehörigen Posting. Kurz darauf trennte sie sich aber schon von der hübschen Verpackung – und zog den Designer-Inhalt hervor: silbrig funkelnde Schuhe der Marke Hermès mit Absatz. Die Schlappen dürften rund 560 Euro wert sein. Auffallend: Auch am 3. Dezember hatte Micha seine Partnerin mit ähnlichen Schuhen der Marke beschenkt. Gehen dem "Egal"-Interpreten die Ideen aus oder liebt Laura die Produkte einfach total?

Türchen eins wird so schnell aber wohl nicht zu toppen sein. Denn zum Auftakt der Adventskalender-Aktion hat der Schlagersänger seiner Liebsten gleich ein mega-teures Auto geschenkt. Genauer gesagt bekam Laura einen weißen Range Rover Westminster. Von dem 120.000-Euro-Gefährt war die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin schlichtweg begeistert. "Dein Ernst? Oh mein Gott. Guck mal, wie schön das hier ist", schwärmte sie in dem zugehörigen Kalender-Clip.

Michael Wendler und seine Frau Laura

Michael Wendler und Laura

Laura Müller und Michael Wendler

