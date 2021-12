Damit hatten die Fans von Sex and the City wohl nicht gerechnet! Vor wenigen Tagen startete das Sequel der Erfolgsserie And Just Like That bei der Streamingplattform Sky. Doch die US-amerikanische Show um Carrie (Sarah Jessica Parker, 56), Miranda (Cynthia Nixon, 55) und Charlotte (Kristin Davis, 56) beginnt direkt mit dem Tod eines beliebten Seriencharakters. Ein Fitnessanbieter könnte den Streamingsender HBO Max deswegen nun verklagen!

Achtung Spoiler!

In der ersten Folge der Serie erleidet Mr. Big (Chris Noth, 67), Carries Ehemann, einen Herzinfakt. Doch für die Sportmarke "Peleton" dürfte das "Wie" entscheidend sein – denn Big stirbt beim Training auf einem der Räder. Daraufhin brach ihre Aktie um satte elf Prozent ein. Das Zeigen der Sportmarke in der TV-Show war zudem wohl auch nicht vereinbart – und genau da liegt das Problem! Denn dafür könnte Peleton den amerikanischen Streaminganbieter HBO Max nun verklagen. Laut Stacy Jones, der Geschäftsführerin der Agentur Hollywood Branded wäre es ein "Fehltritt", sollte die Fitnessmarke tatsächlich nichts von der Produktplatzierung gewusst haben, wie sie gegenüber Daily Mail sagte.

Peleton ist nach der Schock-Szene rund um Mr. Big in Erklärungsnot. In einer Stellungnahme erklärte die Präventivkardiologin Suzanne Steinbaum seinen plötzlichen Tod so: "Mr. Big führte einen Lebensstil, den viele als extravagant bezeichnen würden – mit Cocktails, Zigarren und großen Steaks." Noch ist nicht bekannt, ob das Unternehmen gegen den Websender nun tatsächlich rechtliche Schritte einleiten wird.

Anzeige

MEGA Chris Noth und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Anzeige

Instagram / sarahjessicaparker Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Nicole Ari Parker im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de