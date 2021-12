Wer muss den Garten Eden verlassen? In der heutigen Folge von Adam sucht Eva kamen sich einige nackte Singles ziemlich nah. Sowohl GZSZ-Bekanntheit Anna Juliana Jaenner (33) und Sergio Recalde als auch Temptation Island-Verführer Jay und Corinna Frank knutschten im Wolke-Sieben-Privatbereich. Bei ein paar anderen Nackedeis sah es in Sachen Flirtbereitschaft hingegen weniger rosig aus. Kein Wunder also, dass nach der Entscheidungszeremonie gleich mehrere von ihnen abreisen mussten.

Die Herren der Schöpfung mussten ihren auserwählten Evas ihre Gefühle gestehen und dann hoffen, dass sie keinen Korb bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes – denn die abservierten Singles schnappen sich bei "Adam sucht Eva" tatsächlich einen geflochtenen Behälter mit ihren Klamotten. Dieses Schicksal traf zuerst Leo Xavier, der sich für Jasmin entschieden hatte. Diese kann sich nicht mehr als Freundschaft mit dem gebürtigen Brasilianer vorstellen: "Als Freund würde ich mit dir viele Wege gehen, aber auf dieser Liebesebene funkt es leider nicht." Weil sie sich aber auch in keinen anderen Adam verguckt hat, griff auch sie zum Korb, schlüpfte in ein rotes Dress und verließ den Garten Eden zusammen mit Leo.

Aber damit nicht genug: Noch eine weitere Eva hat nicht mehr die Chance, ihren Traummann kennenzulernen. Für Germany's next Topmodel-Beauty Gisele Opermann gab es am paradiesischen Nacktstrand kein passendes Gegenstück – ihr Favorit Falko Ochsenknecht (37) hatte nicht gewollt und war schon vor einiger Zeit ausgeschieden. "Meine erste Wahl war der Falko gewesen, da hat mein Herz schon höhergeschlagen. Aber es sollte leider nicht sein", zog sie deshalb ihr Fazit. Zu den anderen Aussteigern ins Bott wollte Gisele aber nicht einsteigen – denn mit Leo, der schon Platz genommen hatte, steht sie wohl auch nach ihrem TV-Aus weiterhin auf Kriegsfuß.

"Adam sucht Eva" immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI, außerdem im Anschluss sieben Tage sowie vorab drei Tage auf RTL+ verfügbar.

