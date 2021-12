Sie hat es offenbar nicht länger ausgehalten! Georgina Fleur (31) hatte aus ihrer Schwangerschaft lange ein großes Geheimnis gemacht. Seit ihr Baby Anfang September zur Welt kam, gewährt die einstige Bachelor-Kandidatin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren turbulenten Alltag als Mama. Jetzt war die Beauty zu einem Formel-1-Rennen nach Abu Dhabi aufgebrochen – doch den Trip stand sie nicht durch: Die Sehnsucht nach ihrer Tochter war wohl doch zu groß!

In ihrer Instagram-Story berichtete Georgina ihren Followern, wie gut sie für das Rennsport-Event vorgesorgt hatte. Eine gute Freundin passte bei ihr zu Hause auf ihre Kleine auf und auch die Verpflegung des Nachwuchses war gesichert: "Ich hab' der, glaube ich, einen Liter Milch im Kühlschrank dagelassen von mir." Mit der Abwesenheit ihrer Mama sei ihr Töchterchen auch sehr gut klargekommen, erzählte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Ganz anders als die Mama selbst! Denn Georgina blieb nicht lange in Abu Dhabi und reiste kurz entschlossen nach Dubai zurück. "Ich hab die Kleine so krass vermisst", begründete die Influencerin ihre Entscheidung. Ihre Tochter sei eben ihr neuer Lebensmittelpunkt: "Irgendwie bin ich jetzt am liebsten bei meinem Baby."

Georgina Fleur mit ihrer Tochter am Strand

Georgina Fleur, Influencerin

Georgina Fleur und ihre Tochter

