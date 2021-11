Ihr geht es im Moment blendend! Reality-TV-Bekanntheit Georgina Fleur (31) ist vor wenigen Monaten Mutter einer kleinen Tochter geworden. Seitdem hat sich in ihrem Leben natürlich einiges geändert. Nur zu gern gibt sie ihren Fans Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Und ganz offensichtlich geht es der ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zurzeit besser denn je. Im Netz kommt Georgina aus dem Schwärmen über ihr Leben gar nicht mehr heraus.

Die 31-Jährige hatte es in der Vergangenheit als Person des öffentlichen Lebens nicht immer leicht. Doch mittlerweile scheint sie die Höhen und Tiefen überwunden zu haben. "Ich habe mich schon mal ein paar Jahre zurückgezogen, aber irgendwie hat es mich doch wieder in die Medien gezogen. Also, hier bin ich und momentan glücklicher als je zuvor", schreibt die rothaarige Beauty in ihrer Instagram-Story.

Vor allem als Mutter blüht die TV-Bekanntheit gerade richtig auf. Womit sie aber noch nicht ganz so zufrieden ist, ist ihr After-Baby-Body. Doch dafür hat sie nun auch etwas gefunden. "Ich probiere jetzt einfach mal Massagen aus, die auch gegen die Schwangerschaftspfunde wirken sollen", verriet sie vor wenigen Tagen im Netz.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November, 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, September 2021

