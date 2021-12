Kehrt er etwa mit einem Knall zurück? Im Sommer dieses Jahres machten überraschende News die Runde: Dieter Bohlen (67) wurde aus der DSDS-Jury geworfen und ist auch nicht mehr Juror bei Das Supertalent! Doch der Musiker ließ sich davon nie unterkriegen – kündigte kurz darauf sogar schon neue Projekte an. Und eines dürfte für die Fans ein besonderes Schmankerl sein: Dieter soll im kommenden Jahr ein fulminantes Bühnen-Comeback feiern!

Das will nun Bild erfahren haben. Laut des Onlineportals soll der 67-Jährige am 8. August 2022 bei dem Festival "Lieblingslieder" in der Rheinaue Bonn auftreten. Das große Konzert steht ganz unter dem Motto "Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel" – und da darf wohl Dieter als "Special Guest" mit seinen Modern Talking-Klassikern nicht fehlen. Mit dabei sollen unter anderem aber auch Vanessa Mai (29), Giovanni Zarrella (43) und Beatrice Egli (33) sein.

Musikalisch scheint der Partner von Carina Walz wohl wieder Blut geleckt zu haben. Erst kürzlich plauderte nämlich sein Kumpel Pietro Lombardi (29) aus, dass er mit Dieter womöglich auch etwas plant. "Vielleicht kommt aber trotzdem mal was von Dieter und mir – wir reden sehr viel", erzählte Pie in seiner Instagram-Story.

ActionPress Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, September 2019

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen, Ex-DSDS-Juror

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

