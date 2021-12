Was hecken Pietro Lombardi (29) und Dieter Bohlen (67) gerade aus? Seitdem der Poptitan nicht mehr Teil der Jury von Deutschland sucht den Superstar und Das Supertalent ist, wurde es im Showbusiness eher ruhig um ihn. Der Musikproduzent ist seinen Zuschauern hauptsächlich durch vereinzelte Werbedeals und seinen Instagram-Account treu geblieben. Sein Kumpel und Ex-Co-Juror Pietro macht jetzt allerdings vielsagende Andeutungen...

Auf Instagram plaudert der "Phänomenal"-Interpret über seine anstehenden Projekte: "Mein Traum ist es, DSDS irgendwann mit Dieter Bohlen zu dem zu machen, was es mal war." Mit der aktuellen neuen Jury, auch wenn das "super Menschen" seien, könne das niemals etwas werden, meint Pietro. "Ich glaube an ein Comeback", betont er weiter und ergänzt: "Vielleicht kommt aber trotzdem mal was von Dieter und mir – wir reden sehr viel."

Ob der Kölner damit ein gemeinsames Show-Projekt meint oder vielleicht eher einen gemeinsamen Song, verrät er nicht. Würdet ihr euch über ein Pietro-Dieter-Duett freuen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Getty Images Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

Thomas Burg Dieter Bohlen und Pietro Lombardi

ActionPress Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, September 2019

