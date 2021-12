Heute ist der 13. Dezember – das heißt im Hause Wendler vor allem eins: Es ist wieder an der Zeit, ein Türchen zu öffnen. Bisher wurde Laura Müller (21) bei ihrem Adventskalender regelrecht mit Luxusgeschenken überhäuft. So machte Michael (49) seiner Frau schon eine Freude mit Goldschmuck, diversen Designerschuhen und sogar einem Auto! Und was darf die Wahlamerikanerin jetzt auspacken? Ein paar schicke Schuhe – und zwar von Chanel!

Mit der Hilfe ihres Labradors Tiger öffnet Laura in einem OnlyFans-Video das goldene Paket. Zum Vorschein kommt eine schwarze Chanelbox, die sie kurzerhand ebenfalls aufmacht. Darin entdeckt die 21-Jährige dann die geblümten Sandalen der Luxusmarke – ein Präsent, das der ehemaligen Let's Dance-Teilnehmerin ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubert. Selbst ihrer süßen Fellnase scheinen die neuen Treter seines Frauchens zu gefallen, da er sie neugierig beschnuppert.

Schon gestern verbargen sich übrigens Schuhe hinter Lauras Adventskalendertürchen. Allerdings waren es silbrig funkelnde Schlappen von Hermès im Wert von rund 560 Euro. Ob dem Wendler vielleicht langsam die Geschenkideen ausgehen? Was meint ihr? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Frau Laura im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de