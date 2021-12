Da hat er wohl nicht aufgepasst! Sarah Engels (29) brachte Anfang Dezember ihr zweites Kind Solea zur Welt. Seitdem verzückt die einstige DSDS-Finalistin ihre Fans mit niedlichen Einblicken in ihren Mama-Alltag. Unterstützt wird die Sängerin dabei von ihrem Mann Julian (28), der tatkräftig an Sarahs Seite steht. Doch dabei liegt er offenbar nicht immer richtig: In der Drogerie griff Julian jetzt nämlich wohl daneben!

In ihrer Instagram-Story berichtete Sarah ihren Followern jetzt vom kleinen Fauxpas ihres Liebsten: "Ich habe meinen Mann gefragt, ob er mir Binden mitbringen kann, und das hier kam an..." In der Hand hält die frischgebackene Zweifachmama dabei eine Packung Slipeinlagen – ein kleiner, aber feiner Unterschied! Doch das nahm die 29-Jährige mit Humor: "Aber er hat's versucht. Ist doch eigentlich ganz süß!"

Julian scheint sich hingegen keiner Schuld bewusst zu sein. "Das ist doch das Gleiche!", zitierte Sarah ihren Mann in der Story. Diese zweifelhafte Aussage garnierte die Musikerin mit einer Reihe Tränen lachender Emojis – der kleine Vorfall sorgte im Hause Engels wohl für eine Menge gute Laune.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im Dezember 2021

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels im Juli 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

