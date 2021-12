Machine Gun Kelly (31) und Megan Fox (35) sind ein regelrechtes Traumpaar! Colson Baker – wie der US-amerikanische Rapper mit bürgerlichem Namen heißt – und die Transformers-Darstellerin gehen inzwischen bereits seit über einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Und die beiden scheinen so richtig glücklich miteinander zu sein. Aber wie lief eigentlich Colson und Megans allererstes Treffen ab? Der "bloody valentine"-Interpret ließ jetzt die Anfänge der Liebesgeschichte Revue passieren...

Bei "The Drew Barrymore Show" berichtete Colson jetzt, dass er seine Liebste erstmals im März 2020 getroffen habe – und zwar am Set des Thrillers "Midnight in the Switchgrass". "Wir haben einen Film gedreht, den ich ironischerweise nur deshalb angenommen habe, weil sie mir gesagt haben: 'Deine Szene ist mit Megan Fox'", rief sich der 31-Jährige in Erinnerung. Und tatsächlich habe er seine jetzige Partnerin dann auch wirklich persönlich kennengelernt...

Während des Drehs habe MGK dann einfach vor Megans Wohnwagen gewartet – und das mit Erfolg! Die Beauty habe ihn nämlich kurzerhand zum Mittagessen eingeladen. Bei diesem ersten Date habe die Schauspielerin den Rapper schon komplett umgehauen. "Sie war Amor", schwärmte er.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

