Iris Klein (54) unterzog sich im November einem Beauty-Eingriff. Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin ließ sich ihr Gesicht liften und präsentierte das Ergebnis anschließend im Netz stolz ihren Followern. Doch was sagt ihre Tochter und Kult-Blondine Daniela Katzenberger (35) eigentlich zu der optischen Verwandlung ihrer Mutter? Danni ist begeistert von dem OP-Ergebnis und findet es wichtig, dass Mama Iris zu dem Face-Lift steht.

In ihrer Instagram-Story verriet Danni, dass sie ihre Mutter sogar zu dem Operationstermin begleitete. Zudem riet sie Iris, offen zu ihrer Beauty-OP zu stehen. "Und dann hab ich gesagt: Mama, pass auf. Wenn du jetzt einfach verschwindest, das verheimlichst und wiederkommst und irgendwie bisschen anders aussiehst, dann ist es doch peinlicher, als wenn man dazu steht", erklärte sie ihren Rat.

Und wie kommt Iris' neuer Look bei Danni an? "Ich finde, dass es mega aussieht. Und ganz ehrlich, solange sie noch ihr Poloch an der richtigen Stelle hat, ist alles gut", berichtete sie ihrer Community schmunzelnd. In der Familie sind optische Veränderungen keine Seltenheit. Auch die Blondine und ihre Schwester Jennifer Frankhauser (29) veränderten ihr Aussehen in den vergangenen Jahren stark.

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein vor und nach ihrer Beauty-OP

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein

Facebook / katzenberger.daniela Iris Klein, Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser

