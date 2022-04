Liebes-Update von TV-Bauer Björn Diefenbach! Der Agraringenieur gab pünktlich zum neuen Jahr bekannt, dass er in festen Händen ist. Nach der Pleite bei Bauer sucht Frau, wo er den Hofdamen Dani und Kathrin einen Korb gegeben hatte, teilte er ein verschmustes Pärchenfoto mit seiner neuen Freundin. Mehr Details zu seiner unbekannten Herzensdame hatte Björn bisher noch nicht gegeben. Jetzt schwärmte er aber in den höchsten Tönen von Lexi aus der Nähe von Aachen.

Bei "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" erzählte der Hobbymusiker zwar, dass seine Partnerin nicht in die Öffentlichkeit möchte – Moderatorin Inka Bause (53) verriet er aber doch ein paar Details über die Dunkelhaarige. Die angehende Juristin fordere ihn stets heraus "und ist total auf Augenhöhe". Kein Wunder, dass Björn ganz hin und weg von ihr ist. "Es ist mittlerweile was Festes geworden", betonte er und stellte klar, dass er total glücklich und "sehr verliebt" sei.

Obwohl die beiden jetzt eine gemeinsame Zukunft planen, sei es zunächst etwas schwierig gewesen. "Meine neue Freundin hat nicht gewusst, dass ich bei 'Bauer sucht Frau' war und war am Anfang nicht begeistert, sie wollte keinen Fame Boy", gab Björn zu. Jetzt sind die zwei aber doch zusammen und auch die Eltern des TV-Stars ganz begeistert. "Meine Eltern sind total cool mit ihr, sie harmoniert gut mit unserem Hof", plauderte Björn aus.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause beim Scheunenfest 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de