Björn Diefenbach gewährt weitere Einblicke in sein Privatleben! Bei Bauer sucht Frau wartete auf den Agraringenieur zwar nicht das große Liebesglück – doch Anfang des Jahres machte der Landwirt dann seine neue Beziehung publik: In der angehenden Juristin Lexi hat der Naturliebhaber seine Traumfrau gefunden. Bislang hielt er sich mit Pärchenfotos und Co. allerdings noch zurück. Doch jetzt zeigte Björn seine Liebste erstmals komplett!

In seiner Instagram-Story repostete Björn jetzt einen Netzbeitrag seiner Lexi – und auf dem Foto sehen die Fans die Beauty zum ersten Mal komplett: Auf dem Schnappschuss posieren der TV-Bauer und seine Freundin eng umschlungen während eines Spaziergangs in der Natur. Dabei wird deutlich, wie happy die beiden miteinander sind: Auf der Aufnahme strahlt nämlich sowohl der Hobbymusiker als auch die angehende Juristin bis über beide Ohren in die Kamera.

Auch im Rahmen der TV-Show "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?" machte Björn zuletzt bereits deutlich, wie glücklich er mit Lexi ist: Er sei nämlich nicht nur "sehr verliebt" – auch seine Familie sei total begeistert von der Frau an seiner Seite. "Meine Eltern sind total cool mit ihr, sie harmoniert gut mit unserem Hof", betonte der ehemalige Datingshow-Kandidat.

Anzeige

Instagram / bjoern.diefenbach Bauer Björn und seine Freundin

Anzeige

Instagram / feigenboi Bauer Björn mit seiner Freundin Lexi

Anzeige

TVNOW Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de