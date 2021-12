Maurice Grube (26) ist trotzdem dankbar für seine Teilnahme! Der Hottie kämpfte vergangenes Jahr vergebens um das Herz von Bachelorette – Melissa Damilia (26). Doch danach konnte er sich einen Platz bei Bachelor in Paradise 2021 sichern. Aber auch nach intensiven Flirteinheiten mit Niko Grieserts (31) Rosengirl Jacqueline Bikmaz wurde aus den beiden nach der Show kein Paar. Mit der Liebe soll es im TV wohl einfach nicht für ihn klappen. Dafür hat Maurice zumindest Freundschaften schließen können!

Unter einem Instagram-Posting blickte der Muskelmann aus Neuruppin auf diese TV-Zeit zurück und resümierte: "Auch wenn es für Moritz und mich im Paradise nicht für die große Liebe gereicht hat, ist es umso schöner anzusehen, dass andere ihr Glück finden konnten. Wir haben Freundschaften geschlossen, die mittlerweile Partner fürs Leben wurden", zeigte er sich zugleich dankbar für die Bromances, die entstanden sind.

Im gleichen Zuge gratulierte er dem "Bachelor in Paradise"-Pärchen Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (28), die tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Wir sind froh, dass wir von Anfang an ein Teil dieser schönen Geschichte sein durften. Ganz viel Liebe an die beiden, äh drei", fand Maurice schöne Worte für die werdenden Eltern.

Collage: RTL+, Instagram / jacqueline.b_ Collage: Maurice Grube und Jacqueline Bikmaz, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Instagram / maurice.grube Moritz Breuninger, Samira Klampfl und Maurice Grube, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2021

Instagram / maurice.grube Moritz Breuninger, Serkan Yavuz und Maurice Grube, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2021

