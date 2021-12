Endlich fallen auch bei Jacqueline Bikmaz die Hemmungen! Bei Bachelor in Paradise kämpft Maurice Grube (26) um das Herz der Beauty. Seit einigen Folgen wünscht er sich nichts sehnlicher, als dass die junge Mutter endlich mehr Nähe zulässt. Besonders ihre Mama-Rolle schwirrt der Blondine allerdings im Kopf herum und hemmt sie, sich richtig auf den Brillenträger einzulassen. In Folge acht der Flirtshow kann sie sich nun jedoch überwinden: Jacqueline knutscht mit Maurice im Pool.

Bei einer ausgelassenen, feuchtfröhlichen Poolparty kommen sich die zwei näher. Eng aneinander gekuschelt schwimmen sie durch das Wasser, bis sie sich schließlich der Situation hingeben und leidenschaftliche Küsse austauschen. Ein genauer Blick bleibt für die Fans der beiden jedoch weitestgehend aus: Jacqueline hält nämlich die meiste Zeit schützend ihre Hand vor das Lippenspiel.

Und wie kam der Kuss an? "Auf jeden Fall harmoniert das zwischen uns beim Küssen", verrät Jacqueline schmunzelnd. Doch danach hat die Beauty wieder eine Blockade, woraufhin Maurice' Ex-Flirt Samira Klampfl (28) ihr eine Standpauke hält: "Ich verstehe nicht, wieso ihr euch so verkopft. [...] Du stellst dir selber so hart ein Bein [...] Du bist keine schlechte Mutter nur weil du jemanden küsst".

