David Beckham (46) kommt aus dem Strahlen nicht mehr raus! Der ehemalige Fußballstar hat zu seinem Vater Ted Beckham eine enge Verbindung. Hin und wieder teilt er auf Instagram ein paar Schnappschüsse mit seinem Senior. Auch im Fußballstadion werden Vater und Sohn regelmäßig gesichtet. Nun kamen David und Ted aber zu einem ganz besonderen Tag zusammen – denn der 73-Jährige hat sich noch mal vor den Altar getraut!

Laut The Sun gab er seiner Partnerin Hilary Meredith, einer Juristin, am Freitag in einer kleinen Zeremonie das Jawort. Sein Sohn David soll als stolzer Trauzeuge an seiner Seite gewesen sein. 2019 hatten sich Ted und Hilary kennengelernt und verlobten sich im März im 2020. Für die beiden ist es die zweite Ehe. "Ted ist nun in den 70ern und Hilary in den 60ern. Für beide war es die zweite Hochzeit, deshalb wollten sie kein großes Aufsehen darum machen, aber die ganze Familie war begeistert, dabei zu sein", verriet ein Insider.

Unter den Gästen befanden sich neben Davids Ehefrau Victoria (47) auch mit Romeo (19), Cruz (16) und Harper (10) drei ihrer vier gemeinsamen Kinder. Ihr ältester Sohn Brooklyn (22) war bei den Festlichkeiten nicht anwesend.

Instagram / davidbeckham Throwback-Bild von David Beckham und seiner Familie

Getty Images Victoria und David Beckham bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Facebook / David Beckham David und Victoria Beckham mit ihren vier Kindern an Ostern 2021

