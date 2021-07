Was für liebevolle Worte von David Beckham (46) für seinen Vater! Seit 1991 ist der ehemalige englische Nationalspieler aus der Fußballwelt nicht mehr wegzudenken. Seit seinem Durchbruch als Profikicker bei Manchester United ging seine Karriere steil bergauf. Immer unterstützt haben ihn dabei seine Eltern Ted und Sandra. Jetzt veröffentlichte der Fußballer ein ultraseltenes Foto mit seinem Papa und gratulierte dem Senior so zu dessen Ehrentag.

Am Wochenende teilte der 46-Jährige die Aufnahme mit seinem Vati auf seinem Instagram-Account. "Alles Gute zum Geburtstag Papa", begann David seinen Post und fuhr fort, dass er dem frischgebackenen 73-Jährigen einen wundervollen Tag wünsche. "Wir lieben dich!", beteuerte der "King Arthur: Legend of the Sword"-Darsteller abschließend und markierte seine gesamte Familie unter dem Post. Auch Davids Abonnenten sendeten dem ehemaligen Kücheninstallateur in den Kommentaren viele Glückwünsche und Gratulationen zu seinem besonderen Tag.

Bereits im vergangenen Jahr hatte David seinem Papa mit einem niedlichen Throwback-Post gratuliert. Auf dem goldigen Schnappschuss zu sehen waren ein deutlich jüngerer Ted, der seinen Sohn als Säugling im Arm hielt. "Du hast mich immer dabei unterstützt, meinen Traum zu leben und für diese großartige Unterstützung werde ich dir für immer dankbar sein", hatte der Brite seinerzeit zu dem Babyfoto geschrieben.

Instagram / davidbeckham Throwback-Bild von David Beckham und seiner Familie

Instagram / davidbeckham David Beckham als Baby auf dem Arm von seinem Vater Ted

Getty Images David Beckhams Vater Ted bei einem Fußballspiel in Paris im Mai 2013

