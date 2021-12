Sie sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag! Seit fast zwei Jahren spekulieren Fans, dass Lindsay Lohan (35) mit dem Unternehmer Bader Shammas zusammen ist. Vor wenigen Tagen überraschten die zwei dann alle: Das Paar hat sich tatsächlich verlobt – und aus dieser Verlobungsblase kommen die beiden wohl so schnell auch nicht mehr heraus: Lindsay teilt nun ein verschmustes Pärchen-Pic mit ihrem Bader!

Via Instagram lässt das Paar seine Fans etwas an seinem Liebesleben teilhaben. Vor einer malerischen Winterlandschaft posieren sie zwei eng aneinandergeschmiegt für die Kamera und strahlen dabei übers ganze Gesicht. "Mit niemandem sonst würde ich lieber frieren", kommentiert die "Girls Club"-Berühmtheit ihren Post mit einigen Herz-Emojis auf der Social-Media-Plattform. Die Supporter sind bei diesem Schnappschuss völlig aus dem Häuschen und hinterlassen etliche Herz-Smiley-Emojis.

Anfang 2020 wurde Lindsay das erste Mal mit Bader in Verbindung gebracht. Damals veröffentlichte die Schauspielerin kurzzeitig ein Bild mit Freunden, auf dem auch ihr heutiger Verlobter drauf war. Dass sie offiziell mit dem Unternehmer zusammen ist, wollte sie zu dieser Zeit aber noch nicht öffentlich machen.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Verlobter

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan mit ihren Freunden

