Leonardo DiCaprio (47) lud zu seiner Geburtstagsfeier – und zahlreiche Weltstars gaben sich die Klinke in die Hand! Kaum zu glauben, aber der Titanic-Star feierte am vergangenen Donnerstag bereits seinen 47. Geburtstag. Die Sause dazu fand einen Tag später in einer Villa in Beverly Hills statt. Und zu Leos Party kamen keineswegs nur Familienmitglieder und seine engsten Freunde. Die Gästeliste könnte viel mehr auch von einer Preisverleihung in Hollywood stammen!

Unter anderem war Snoop Dogg (50) bei der Party anwesend. Der Rapper gab auf Instagram mit mehreren Videos und Fotos Einblicke in die Sause. Auf den Aufnahmen sind auch einige andere Promis unter den zahlreichen Gästen zu sehen: Neben Leonardos Freundin Camila Morrone (24) und Basketballstar LeBron James (36) kam auch Amazon-Gründer Jeff Bezos (57) mit seiner Partnerin Lauren Sanchez. Und auch Robert Pattinson (35) nahm an der Feier teil – er hatte ebenfalls seine Freundin Suki Waterhouse (29) im Schlepptau.

Doch damit nicht genug: Zu Leos feierwütigen Gästen gehörten auch Beyoncé (40) und Jay-Z (51). Das Paar genoss den Abend sichtlich – und rockte zusammen den Dancefloor. Hättet ihr mit so einer namhaften Gästeliste auf Leos Geburtstagsfeier gerechnet? Verratet es in unserer Umfrage!

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sanchez, 2021

Getty Images Robert Pattinson, "Twilight"-Star

Instagram / beyonce Jay-Z und Beyoncé in Venedig, 2021

