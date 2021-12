Sie platzt beinahe vor Stolz! Seit rund zwei Jahren kämpft Kim Kardashian (41) dafür, eine Anwältin zu werden. Dafür studiert die Keeping up with the Kardashians-Bekannheit Jura. Doch ganz so leicht fällt das der Beauty nicht – bereits dreimal ist die Vierfach-Mama durch eine wichtige Prüfung gerasselt. Nun hat sie es endlich geschafft und vor allem ihre Mutter Kris Jenner (66) ist stolz: Im Netz veröffentlicht Kris Kim zu Ehren einen rührenden Beitrag!

Zum sogenannten "Baby Bar Exam", bei dem die Beauty den ersten von zwei Prüfungen bestanden hat, gratuliert die 66-Jährige ihrer Tochter mit einigen Throwback-Pics auf Instagram. "Was für ein tolles Zeugnis dafür, dass du niemals aufgibst, deine Träume verfolgst und hartnäckig und zielstrebig bist! Ich bin sehr stolz auf dich. Dein Vater wäre so stolz auf dich! Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du als Nächstes machst", schreibt der Momager überglücklich. In Kris' Augen sei Kim für viele Menschen eine Inspiration.

Doch nicht nur Kris ist überglücklich – Kim selbst kann es auch kaum glauben, dass sie endlich einen weiteren Schritt in Richtung Anwältin geschafft hat. "Von Top-Anwälten wurde mir gesagt, dass dies ein fast unmöglicher Weg sei, aber es war meine einzige Option und es fühlt sich so gut an, mein Ziel erreicht zu haben", schrieb die Noch-Ehefrau von Kanye West emotional.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kris Jenner und Kim Kardashian im Oktober 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

